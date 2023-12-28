Евгения Медведева, Игорь Акинфеев, Сергей Пиняев объявили победителей конкурса проектов по поддержке российского спорта

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Футбольное поле на берегу Байкала, передвижной музей истории КХЛ, поддержка женской футбольной команды из Череповца — эти проекты спортсмены будут воплощать вместе с их авторами в 2024 году

Команда Fonteam завершила масштабный конкурс инициатив по развитию спортивной среды. С 16 октября до 30 ноября локальные команды, болельщики, тренеры и спортсмены со всей страны делились своими идеями. Чаще всего в заявках писали о ремонте или строительстве стадионов, футбольных полей и спортивных площадок. Команда амбассадоров получила более 1700 анкет — от Камчатского края до Калининграда.

В шорт-лист попали 12 лучших идей. 26 декабря стали известны имена победителей, чьи проекты будет реализовать на протяжении следующего года: 

Василий Николаенко

Байкальск, 30 лет

«Построить или отреставрировать футбольную площадку в Байкальске. Наш город имеет все шансы стать первым эко-городом в России. Проведение больших футбольных матчей обеспечит к Байкальску туристический интерес, а это положительно повлияет на инфраструктуру и экономику города»

Ксения Ковыршина

Череповец, 18 лет

«Помочь нашей команде выйти на новый уровень. Я играю за “Атланту”, женскую футбольную команду из Череповца. Тут почти нет команд, способных составить нам конкуренцию. Мы хотим расти, но есть ограничения — например, на все соревнования нам приходится ездить за свой счет, а также у нас нет даже скромного спорт-зала»

Павел Рундзя
Москва, 28 лет 

«Открыть передвижной музей российского хоккея. Так у спортсменов и болельщиков со всей страны появится возможность узнать историю КХЛ, изучить артефакты, архив и самые яркие события в жизни лиги»

В голосовании участвовали: чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев, журналисты Карен Адамян и Василий Уткин, а также Эдамс из медиафутбольной команды 2DROTS и капитан футбольного ЦСКА Игорь Акинфеев. 

«Хочется смотреть в сторону проектов, которые удивляют. Поле на берегу Байкала звучит очень круто. Для болельщиков и спортсменов из других городов площадка станет поводом туда приезжать. Страна огромная, красивая, не думаю, что многие бывали в тех краях», — рассказывает Карен Адамян.

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