«Борнмут» набрал больше всего очков в АПЛ с 1 ноября. У «Ливерпуля» столько же (19), но на матч больше

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«Борнмут» разгромил «Фулхэм» (3:0) в 19-м туре чемпионата Англии.

Команда Андони Ираолы с 1 ноября провела 8 матчей в чемпионате и набрала 19 очков. Это лучший показатель в АПЛ. «Ливерпуль» набрал столько же очков, но провел на одну игру больше.

Матчи с «Манчестер Сити» (1:6) и «Астон Виллой» (2:2) – единственные за последние 2 месяца, в которых «Борнмут» не смог победить.

«Борнмут» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ.

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6 комментариев
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Соланке наконец то раскрылся. Рад за него.
+3
0
+3
Ираола 👍
Надеюсь когда нибудь возглавит родной Атлетик Бильбао
+2
0
+2
Борнмут и Лутон - большие молодцы, здорово прибавили
+2
0
+2
извиняюсь, что хейтил их))))))
+1
0
+1
Баски из сказки
+1
0
+1
Ответ Marcus-light
Борнмут и Лутон - большие молодцы, здорово прибавили
Начал верить, что Лутон может и выживет
0
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