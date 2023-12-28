«Борнмут» набрал больше всего очков в АПЛ с 1 ноября. У «Ливерпуля» столько же (19), но на матч больше

«Борнмут» разгромил «Фулхэм» (3:0) в 19-м туре чемпионата Англии.

Команда Андони Ираолы с 1 ноября провела 8 матчей в чемпионате и набрала 19 очков. Это лучший показатель в АПЛ. «Ливерпуль» набрал столько же очков, но провел на одну игру больше.

Матчи с «Манчестер Сити» (1:6) и «Астон Виллой» (2:2) – единственные за последние 2 месяца, в которых «Борнмут» не смог победить.

«Борнмут» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Кто выиграет в дерби «Старой фирмы»? А кто возьмет Суперкубок Турции? Тест по коэффициентам букмекеров