БК «Марафон» исполняет желания клиентов

Букмекерская контора «Марафон» запустила новогоднюю акцию, по итогам которой готова осуществить мечту победителя – в рамках разумного и 500 000 рублей.

Правила простые: с 27 декабря по 14 января заключайте пари на спорт и получайте купоны участия. Чем большое купонов – тем выше шансы победить в розыгрыше, который будет проведён с помощью генератора случайных чисел.

Примечательно, что один купон может выиграть сразу несколько призов, среди которых денежные средства по 200 000 и 100 000 рублей, а также бесплатные пари. Главный приз – исполнение вашего заветного желания, которое необходимо предварительно сформулировать в специальной форме на странице акции.

Подробнее ознакомиться с правилами можно здесь https://www.marathonbet.ru/landings/marathonwish24