«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого не попадет в топ-3 чемпионата Китая – так считают букмекеры

Букмекеры открыли линию на результаты «Шанхай Шеньхуа» в следующем сезоне после назначения Леонида Слуцкого главным тренером.

Аналитики БК «Бетсити» считают, что клуб Слуцкого закончит чемпионат Китая вне тройки призеров – поставить на это можно за 1.20. На попадание в топ-3 дают коэффициент 4.00.

Также принимаются ставки на количество побед «Шанхая» в чемпионате. Тотал больше 14 идет за 3.50, 14 и меньше – за 1.26.

В минувшем сезоне китайской Суперлиги «Шанхай Шеньхуа» занял 5-е место, одержав 15 побед в 30 матчах.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Роналду закончит год лучшим бомбардиром мира, у нас на это пять причин. Первая – за коэффициент 3.20