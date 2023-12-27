«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого не попадет в топ-3 чемпионата Китая – так считают букмекеры

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Букмекеры открыли линию на результаты «Шанхай Шеньхуа» в следующем сезоне после назначения Леонида Слуцкого главным тренером.

Аналитики БК «Бетсити» считают, что клуб Слуцкого закончит чемпионат Китая вне тройки призеров – поставить на это можно за 1.20. На попадание в топ-3 дают коэффициент 4.00.

Также принимаются ставки на количество побед «Шанхая» в чемпионате. Тотал больше 14 идет за 3.50, 14 и меньше – за 1.26.

В минувшем сезоне китайской Суперлиги «Шанхай Шеньхуа» занял 5-е место, одержав 15 побед в 30 матчах.

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