У «Ман Сити» 1 победа в 6 последних матчах АПЛ. Сегодня игра с «Эвертоном» – клуб выиграл 4 из 5 встреч в декабре

«Эвертон» примет «Манчестер Сити» в рамках 19-го тура АПЛ.

Ливерпульцы победили в 4 из 5 матчей в декабре. Единственное поражение – от «Тоттенхэма» (1:2) в 18-м туре.

«Ман Сити» в шести последних матчах в чемпионате Англии одержали лишь одну победу – над «Лутоном» (2:1). Несмотря на это, «горожане» идут явными фаворитами сегодняшней встречи за 1.60.

Поставить на победу «Эвертона» можно за 6.10, на ничью – с коэффициентом 4.30.

Игра состоится 27 декабря и начнется в 23:15 мск.

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