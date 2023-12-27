Бетсити продлил акции «100 000 рублей новым игрокам» и «Беспроигрышная ставка» на 2024 год

Букмекер преподнес подарок игрокам на Новый год!

Букмекерская компания БЕТСИТИ продлила срок действия двух популярных акций – «100 000 рублей новым клиентам» и «Беспроигрышная ставка до 3 000 рублей» – на весь 2024 год.

Акция «100 000 рублей новым клиентам» проходит на сайте и в мобильном приложении БЕТСИТИ. Для участия достаточно зарегистрироваться и пополнить счет на сумму от 500 рублей. Максимальный фрибет – 100 000 рублей.

Акция «Беспроигрышная ставка» также действует на сайте и в мобильном приложении букмекера. Для участия нужно зарегистрироваться с промокодом SAVE3 и сделать ставку с коэффициентом до 3.00. Если ставка не сыграет, букмекер вернет всю ее сумму, но не более 3 000 рублей.