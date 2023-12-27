BetBoom и Ultimate GG заключили договор об эксклюзивном сотрудничестве

Букмекерская компания BetBoom и агентство Ultimate GG заключили договор об эксклюзивном сотрудничестве на 2024 год. В рамках контракта Ultimate GG будет создавать рекламные продукты для BetBoom, продюсировать киберспортивные турниры, спонсором которых выступит букмекер, а также помогать в активации амбассадорских контрактов со стримерами и инфлюенсерами.

Петр Кипа, СMO BetBoom:

«Важным фактором в работе с партнерами является наличие общих целей и взглядов на итоговый продукт. Опыт совместно реализованных проектов с Ultimate GG показал, что мы движемся в одном направлении, а именно это является прочной основой для долгосрочного и продуктивного сотрудничества. Данное партнерство поможет BetBoom продолжить развивать киберспортивную индустрию и делать качественные продукты для аудитории. Ждите много классного и уникального контента в 2024 году!»

Митя Серебренников, управляющий партнер Ultimate GG:

«Команда Ultimate GG имеет большой опыт в создании уникального лайв- и видео-контента: мы гордимся тем, что являемся авторами таких бенчмарков, как «Стрим Хата», «Старперхаб» и покерные турниры медийных личностей.

За последние полгода благодаря продуктивной совместной работе с BetBoom нам удалось сделать еще несколько успешных проектов, среди них — «Старперхаб» со зрителями в рамках The International 2023 и клип «Габэн» для NS.

Мы рады объявить о стратегическом партнерстве Ultimate GG и BetBoom на 2024 год, в рамках которого мы создадим еще больше выдающихся продуктов в киберспорте и стриминге. Коллеги из BetBoom обладают сильной экспертизой и отличными медийными активами в лице топовых инфлюенсеров, поэтому мы уверены, что наше сотрудничество подарит зрителям незабываемые эмоции, за которые мы так любим киберспорт».