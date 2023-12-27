«Астон Вилла», «Байер» и «Жирона» удивили всех. 3.00 – хотя бы один из них станет чемпионом в сезоне-2023/24

Команды-андердоги идут в числе лидеров топ-чемпионатов в этом сезоне.

«Байер» опережает «Баварию» в чемпионате Германии, «Жирона» делит первую строчку в Ла Лиге с «Реалом», а «Астон Вилла» идет на 3-м месте в АПЛ.

Букмекер «Тенниси» открыл специальную линию по этому поводу: «Темная лошадка («Астон Вилла», «Байер» или «Жирона») станет чемпионом в сезоне 2023/24».

Поставить на чемпионство хотя бы одной из этих команд можно с коэффициентом 3.00. За 1.34 идет ставка на то, что никто из «темных лошадок» не станет чемпионом в этом сезоне.

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