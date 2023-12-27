Ставки на групповом этапе Лиги чемпионов 2023/2024: BetBoom раскрывает результаты и выявляет основных претендентов на победу в турнире

После завершения группового этапа Лиги чемпионов, BetBoom представил инфографику с ключевыми данными, где каждый момент стал поводом для ставок и волнующих событий Лиги чемпионов 2023/2024.

В этом сезоне футбольные страсти разгорелись с новой силой, предоставляя поклонникам невероятные моменты и сенсации. Одной из главных неожиданностей стал выход на следующий этап датского «Копенгагена», завоевавшего второе место в группе, удивив своей настойчивостью и профессионализмом, несмотря на то, что команда не попала в ТОП-5 от пользователей BetBoom, среди которых оказались:

«ПСЖ» «Бавария» «Реал Мадрид» «Ньюкасл» «Манчестер Юнайтед»

Самыми популярными матчами в процентном отношении от всех ставок на турнире стали следующие:

«Ланс» – «Севилья» (2.16%) «Галатасарай» – «Манчестер Юнайтед» (2.16%) «Реал» – «Унион» (2.03%) «Милан» – «ПСЖ» (1.91%) «Галатасарай» – «Бавария» (1.89%)

Самый крупный выигрыш в размере 7 720 000 рублей был зафиксирован после успешной ставки на матч «Барселоны» против «Антверпена», а наивысший коэффициент в поединке «Арсенала» и «Ланса» составил 120 с выигрышем 24 000 рублей.

За весь групповой этап матч между командами «Галатасарай» и «Бавария» выделяется рекордным количеством выплат за сезон Лиги чемпионов. Это неудивительно, ведь «Бавария», вместе с командой Пепа Гвардиолы и «Арсеналом», отмечаются в роли фаворитов на чемпионство в кубке.

Самый крупный экспресс за групповой этап был успешно совершен клиентом компании, который составил экспресс из 7 событий. Общий коэффициент составил 1108.54 и принес беттору внушительные 221 709 рублей.

Ожидается, что этот сезон Лиги чемпионов продолжит предоставлять невероятные события и эмоциональные моменты. BetBoom приглашает болельщиков следить за каждым мячом и захватывающими поворотами событий в величайшем футбольном турнире современности. А сделать ставку на победу будет можно на сайте, в приложениях (IOS или Android) или в клубах букмекерской компании BetBoom по адресам.