«МЮ» победил «Виллу», уступая 0:2 к 59-й минуте. На камбэк давали коэффициент 18.00

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» (3:2) в 19-м туре чемпионата Англии.

Хозяева пропустили два безответных гола в первом тайме и проигрывали со счетом 0:2 до 59-й минуты.

В начале второго тайма поставить на победу «МЮ» можно было с коэффициентом 18.00.

Манкунианцы выиграли 14-й матч в истории АПЛ, по ходу которого уступали с разницей 2+ гола. Это рекордный показатель в лиге.

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