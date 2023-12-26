«Борнмут» – на втором месте в АПЛ по очкам с 1 ноября. Только «Астон Вилла» набрала больше

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«Борнмут» удачно играет в АПЛ последние два месяца.

Команда Андони Ираолы с 1 ноября провела 7 матчей в чемпионате и набрала 16 очков. Это второй показатель в лиге после «Астон Виллы» (17 очков), однако бирмингемцы провели на один матч больше.

«Борнмут» занимает 11-е место в таблице АПЛ. Сегодня клуб встретится с «Фулхэмом». На победу хозяев дают коэффициент 2.00, на гостей – 3.60.

Матч пройдет 26 декабря и начнется в 18:00 мск.

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1 комментарий
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Коротко о конкуренции внутри АПЛ и почему там крутятся такие деньги. Еще и играют одни во всей Европе, пока нытики из Ла Лиги плачут, что их лига не зарабатывает и надо создать Суперлигу, зато все дружно уходят на двухнедельный перерыв в самый горячий отрезок сезона
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