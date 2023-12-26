«Бернли» впервые с апреля выиграл 2 матча в месяце. 9.10 дают на сенсацию с «Ливерпулем»

«Бернли» примет «Ливерпуль» в 19-м туре АПЛ.

Хозяева выиграли в декабре два матча – против «Шеффилда» (5:0) и «Фулхэма» (2:0). До этого «Бернли» побеждал дважды за месяц только в апреле – тогда клуб играл в Чемпионшипе.

«Бернли» – аутсайдер встречи у букмекеров с коэффициентом 9.10. Поставить на победу «Ливерпуля» можно за 1.36, на ничью – за 5.50.

Игра состоится 26 декабря и начнется в 20:30 мск.

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