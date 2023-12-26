«МЮ» – лучший клуб АПЛ в Boxing Day. Выиграли 21 из 27 матчей, забивают в среднем по 2,62 гола за игру

«Манчестер Юнайтед» – лучший клуб АПЛ в Boxing Day.

состоятся матчи 19-го тура .

В Англии по традиции проводят матчи 26 декабря – в Boxing Day – на следующий день после католического рождества.

« » – лучший клуб чемпионата Англии по результатам в Boxing Day с момента основания АПЛ в 1992 году.

«МЮ» набирает в среднем 2,48 очка за игру, побеждает чаще всех (21 победа в 27 матчах) и больше всех забивает – в среднем по 2,62 мяча за игру.

В топ-3 по результатам в Boxing Day идут « » и « » – у них по 16 побед в 25 матчах.

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