«МЮ» – лучший клуб АПЛ в Boxing Day. Выиграли 21 из 27 матчей, забивают в среднем по 2,62 гола за игру

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

«Манчестер Юнайтед» – лучший клуб АПЛ в Boxing Day.

Сегодня состоятся матчи 19-го тура АПЛ.

В Англии по традиции проводят матчи 26 декабря – в Boxing Day – на следующий день после католического рождества.

«Манчестер Юнайтед» – лучший клуб чемпионата Англии по результатам в Boxing Day с момента основания АПЛ в 1992 году.

«МЮ» набирает в среднем 2,48 очка за игру, побеждает чаще всех (21 победа в 27 матчах) и больше всех забивает – в среднем по 2,62 мяча за игру.

В топ-3 по результатам в Boxing Day идут «Ливерпуль» и «Арсенал» – у них по 16 побед в 25 матчах.

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17 комментариев
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Это вы тактично напоминаете, какие еще рекорды стоят перед ЭТХ?
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Сидит где то мем хаг и ехидно потирает наверное лысину - этож сколько еще непобитых антирекордов впереди?!
иногда мне кажется , что он в душе изврат и ему нравится когда болельщики страдают!
+8
-4
+4
сегодня тренеришка подкорректирует статистику)
+3
-1
+2
Ответ Руслан1313
Имеется ввиду именно за игры проведенные 26 декабря? А то в боксинг дэй предусмотрено несколько игр за сезон, а с 1992 года, по крайней мере МЮ, сыграл в разы больше чем 27 игр
Боксинг дэй это всегда только 26 декабря
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Имеется ввиду именно за игры проведенные 26 декабря? А то в боксинг дэй предусмотрено несколько игр за сезон, а с 1992 года, по крайней мере МЮ, сыграл в разы больше чем 27 игр
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Это какой-то другой МЮ…
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Ковентри Сити - монстры. Делали своим болельщикам подарки на Рождество. 17 очков в 8 встречах, хотя сколько их помнил, всегда боролись за выживание
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Ответ Руслан1313
Имеется ввиду именно за игры проведенные 26 декабря? А то в боксинг дэй предусмотрено несколько игр за сезон, а с 1992 года, по крайней мере МЮ, сыграл в разы больше чем 27 игр
Да. Написано Boxing day же, а не days
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Ответ Джон Харпер
Дайте еще сезон Seven Хаагу,он улучшит статистику вот только для других клубов АПЛ.......
Тен Хаг выиграл в прошлый боксинг дей 3-0
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Ответ Любезный Коссутий
Тен Хаг выиграл в прошлый боксинг дей 3-0
Комментарий удален модератором
Ответ Джон Харпер
Комментарий удален модератором
я о том, что он не испортил ее
че нервный такой?
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