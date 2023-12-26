«МЮ» не забил в 3 матчах подряд. «Астон Вилла» не пропустила от «Ман Сити» и «Арсенала» – сыграет на ноль сегодня за 5.20

«Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» встретятся в 19-м туре АПЛ.

Команда Унаи Эмери в декабре победила «Ман Сити» и «Арсенал» с одинаковым счетом – 1:0.

«МЮ» не забил в трех последних матчах. Поставить на то, что «Астон Вилла» сегодня не пропустит, можно с коэффициентом 5.20.

Игра пройдет 26 декабря и начнется в 23:00 по московскому времени.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Соседи по общежитию поставили на гол друга «Аяксу» по 15 евро – это он устроил сенсацию за любительский клуб! Выиграли 11 тысяч