«МЮ» не забил в 3 матчах подряд. «Астон Вилла» не пропустила от «Ман Сити» и «Арсенала» – сыграет на ноль сегодня за 5.20

Теги Манчестер Юнайтед Астон Вилла премьер-лига Англия Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

«Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» встретятся в 19-м туре АПЛ.

Команда Унаи Эмери в декабре победила «Ман Сити» и «Арсенал» с одинаковым счетом – 1:0.

«МЮ» не забил в трех последних матчах. Поставить на то, что «Астон Вилла» сегодня не пропустит, можно с коэффициентом 5.20.

Игра пройдет 26 декабря и начнется в 23:00 по московскому времени.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Соседи по общежитию поставили на гол друга «Аяксу» по 15 евро – это он устроил сенсацию за любительский клуб! Выиграли 11 тысяч

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как в последнее время играет МЮ в атаке, с большой долей вероятности можно предположить, что Астон Вилла не пропустит
+1
0
+1
Судя по тенденции МЮ победит, а потом снова будет проигрывать в одну калитку 😂
0
0
0
Ответ ман сити фейк
У МЮ не было таких матчей?
Причём тут МЮ если в заголовке матч с Шеффилдом не вспомнили хотя он был крайним а предыдущие вспомнили .
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий