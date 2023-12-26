17% россиян дарят лотерейные билеты на Новый год. Такой подарок больше всего интересен военнослужащим и полицейским

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Каждый шестой россиянин дарит на Новый год лотерейные билеты.

Согласно опросу исследовательского центра «Ромир» и «Национальной Лотереи», традиция дарить лотерейные билеты на Новый год есть у 17% россиян. Однако, готовность сделать такой подарок зависит от общего семейного дохода.

Чаще всего лотерейные билеты дарят в семьях с доходами от 180 до 200 тысяч рублей (33%). В семьях с заработком выше 200 тысяч рублей процент чуть ниже – 29%.

Меньше всего лотерейные билеты дарят в семьях с доходом 60-80 тысяч рублей (22%) и 100-120 тысяч (21%).

Как подарок лотерея больше всего интересна руководителям среднего звена (26%), военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов (34%).

В опросе приняли участие 1,5 тысячи россиян старше 18 лет.

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3 комментария
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Сомнительно. В последний раз такие подарки лишь на свадьбы в советское время встречал
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- Товарищ прапорщик, остановите поезд.
- Поезд стой. раз-два.
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Лотерейные пики. Можно выиграть какого нибудь Вембаньяму или Макдэвида.
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