Роман Нагучев: «Вилла» легко победит «МЮ». Клуб устал от самого себя, им не остается ничего, кроме как проиграть»

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев сделал прогноз на матч 19-го тура АПЛ между «МЮ» и «Астон Виллой».

Эксперт «Фонбета» считает, что клуб из Бирмингема победит – на это дают коэффициент 2.90.

«Нет сомнений в том, что «Манчестер Юнайтед» устал от самого себя, и в матче против «Астон Виллы» им ничего, кроме как проиграть, не остается.

Конечно, это домашний матч, и «МЮ» давно не забивает, но «Вилла» Эмери в этом сезоне – претендент на чемпионство. Гости победят очень легко», – заявил Нагучев.

Матч пройдет 26 декабря и начнется в 23:00 мск.

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