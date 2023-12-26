Роман Нагучев: «Вилла» легко победит «МЮ». Клуб устал от самого себя, им не остается ничего, кроме как проиграть»

Теги Манчестер Юнайтед Астон Вилла премьер-лига Англия Ставки на спорт Роман Нагучев Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев сделал прогноз на матч 19-го тура АПЛ между «МЮ» и «Астон Виллой».

Эксперт «Фонбета» считает, что клуб из Бирмингема победит – на это дают коэффициент 2.90.

«Нет сомнений в том, что «Манчестер Юнайтед» устал от самого себя, и в матче против «Астон Виллы» им ничего, кроме как проиграть, не остается.

Конечно, это домашний матч, и «МЮ» давно не забивает, но «Вилла» Эмери в этом сезоне – претендент на чемпионство. Гости победят очень легко», – заявил Нагучев.

Матч пройдет 26 декабря и начнется в 23:00 мск.

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4 комментария
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Вилла всегда была клиентом МЮ как и Эвертон. Но эта Вилла другая, цепкая, неуступчивая.
Беззубый МЮ прогнется в опорной зоне, а в атаке Горначо будет как всегда легко терять мяч, до Хейлунда мячи не будут доходить, Антони в основном пару пасов назад, парочка на Биссаку и Бруну и по традиции 1-2 удара по воробьям. И все!!!
Тошнит от этого футбола уже, но как болельщик с 15 летним стажем не могу пропустить этот матч🤦🏻‍♂️
+4
-1
+3
Про Ливерпуль также говорили, МЮ дно, но может поставить автобус, а Вилла автобусы не умеет вскрывать и будет 0:0.
+1
-1
0
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