Роман Нагучев: «Вилла» легко победит «МЮ». Клуб устал от самого себя, им не остается ничего, кроме как проиграть»
Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев сделал прогноз на матч 19-го тура АПЛ между «МЮ» и «Астон Виллой».
Эксперт «Фонбета» считает, что клуб из Бирмингема победит – на это дают коэффициент 2.90.
«Нет сомнений в том, что «Манчестер Юнайтед» устал от самого себя, и в матче против «Астон Виллы» им ничего, кроме как проиграть, не остается.
Конечно, это домашний матч, и «МЮ» давно не забивает, но «Вилла» Эмери в этом сезоне – претендент на чемпионство. Гости победят очень легко», – заявил Нагучев.
Матч пройдет 26 декабря и начнется в 23:00 мск.
Беззубый МЮ прогнется в опорной зоне, а в атаке Горначо будет как всегда легко терять мяч, до Хейлунда мячи не будут доходить, Антони в основном пару пасов назад, парочка на Биссаку и Бруну и по традиции 1-2 удара по воробьям. И все!!!
Тошнит от этого футбола уже, но как болельщик с 15 летним стажем не могу пропустить этот матч🤦🏻♂️