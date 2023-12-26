2.75 – рекордно низкий коэффициент на «Астон Виллу» в матчах с «МЮ» на «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» примет «Астон Виллу» в 19-м туре АПЛ.

Поставить на победу «Виллы» можно с коэффициентом 2.75. Клуб из Бирмингема еще никогда не котировался так низко в матчах против «МЮ» на «Олд Траффорд».

«Юнайтед» – небольшой фаворит встречи у букмекеров за 2.45. Ничья идет с коэффициентом 3.70.

Встреча пройдет 26 декабря и начнется в 23:00 мск.

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