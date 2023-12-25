Илья Фёдоров стал лучшим игроком финала БЕТСИТИ Кубка России по волейболу

Либеро «Зенит-Казань» получил от букмекера специальный приз.

Волейболист «Зенит-Казань» Илья Фёдоров признан лучшим игроком финала БЕТСИТИ Кубка России.

Матч прошел 24 декабря в Москве, на волейбольной арене «Динамо». В финале встречались московское «Динамо» и «Зенит-Казань».

Матч завершился со счетом 3:1 (26:28, 32:30, 17:25, 20:25) в пользу «Зенит-Казань».

Либеро казанского клуба Илья Фёдоров получил приз БЕТСИТИ «Лучший игрок матча».

Награду волейболисту вручил директор по маркетингу БЕТСИТИ Рустем Акмалов.

Илья Фёдоров, БЕТСИТИ «Лучший игрок матча»:

– Приятно получить награду и одновременно неожиданно. Считаю, что я как игрок мог проявить себя в финале лучше, потому что в некоторых моментах допустил недочеты. Но все-таки стать лучшим игроком финала БЕТСИТИ Кубка России здорово. Награда будет храниться у меня дома. Есть место, где поставить приз, так что пылиться точно не будет! Самое главное – команда победила. Приз лучшему игроку – приятное дополнение к этому. Все рады, все друг друга поздравили с победой. Благодарен команде. Мы все вместе сделали этот результат как на площадке, так и за ее пределами!

«Зенит-Казань» стал обладателем трофея в 12-й раз в истории.