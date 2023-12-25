40-летний Ковальчук забил в первом матче за «Спартак». Сыграл коэффициент 7.20

Илья Ковальчук забил в дебютном матче после возвращения в «Спартак».

40-летний форвард отличился в игре с «Куньлунем» (5:2), забросив в пустые ворота на 59-й минуте.

Букмекеры давали коэффициент 7.20 на гол Ковальчука в первом матче за московский клуб.

Ковальчук – воспитанник «Спартака», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году и играл до 2001 года.

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