40-летний Ковальчук забил в первом матче за «Спартак». Сыграл коэффициент 7.20

Теги Спартак Илья Ковальчук КХЛ Ставки на спорт Куньлунь Ред Стар Ставки на хоккей Ставки на сегодня Ставки

Илья Ковальчук забил в дебютном матче после возвращения в «Спартак».

40-летний форвард отличился в игре с «Куньлунем» (5:2), забросив в пустые ворота на 59-й минуте.

Букмекеры давали коэффициент 7.20 на гол Ковальчука в первом матче за московский клуб.

Ковальчук – воспитанник «Спартака», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году и играл до 2001 года.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Соседи по общежитию поставили на гол друга «Аяксу» по 15 евро – это он устроил сенсацию за любительский клуб! Выиграли 11 тысяч

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий