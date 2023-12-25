12 соседей форварда «Херкулеса» Питерса поставили по 15 евро на его гол в ворота «Аякса» и победу любителей. Каждый выиграл по 11 тысяч

Теги высшая лига Нидерланды Кубок Нидерландов Аякс Ставки на спорт Херкулес Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Соседи по общежитию нападающего «Херкулеса» Тима Питерса выиграли крупную сумму.

Они поставили на матч любительского клуба с «Аяксом» в Кубке Нидерландов.

12 соседей Питерса по общежитию поставили по 15 евро на то, что футболист забьет, а «Херкулес» пройдет «Аякс» в 1/16 финала. Ставка сыграла – каждый выиграл по 11 тысяч евро.

Футболист сделал дубль, а любительский клуб победил со счетом 3:2.

Коэффициент на проход клуба из 4-го дивизиона перед матчем составлял 70.00. Поставить на проход «Херкулеса» с голом Питерса можно было за 751.00.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Соседи по общежитию поставили на гол друга «Аяксу» по 15 евро – это он устроил сенсацию за любительский клуб! Выиграли 11 тысяч

3 комментария
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Вот это вера в соседа)👍👍
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жесть, там еще и гол победный на 93ей минуте...
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