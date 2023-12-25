12 соседей форварда «Херкулеса» Питерса поставили по 15 евро на его гол в ворота «Аякса» и победу любителей. Каждый выиграл по 11 тысяч

Соседи по общежитию нападающего «Херкулеса» Тима Питерса выиграли крупную сумму.

Они поставили на матч любительского клуба с «Аяксом» в Кубке Нидерландов.

12 соседей Питерса по общежитию поставили по 15 евро на то, что футболист забьет, а «Херкулес» пройдет «Аякс» в 1/16 финала. Ставка сыграла – каждый выиграл по 11 тысяч евро.

Футболист сделал дубль, а любительский клуб победил со счетом 3:2.

Коэффициент на проход клуба из 4-го дивизиона перед матчем составлял 70.00. Поставить на проход «Херкулеса» с голом Питерса можно было за 751.00.

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Соседи по общежитию поставили на гол друга «Аяксу» по 15 евро – это он устроил сенсацию за любительский клуб! Выиграли 11 тысяч