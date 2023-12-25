«Челси» опустился на 10-е место в АПЛ. Коэффициент на чемпионство – 1501.00

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«Челси» проиграл «Вулверхэмптону» (1:2) в 18-м туре АПЛ.

Лондонский клуб опустился на 10-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на 14 очков.

Британские букмекеры не верят, что лондонцы смогут побороться за чемпионство в этом сезоне. За неделю коэффициент на победу «Челси» в АПЛ поднялся с 1001.00 до 1501.00.

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1 комментарий
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Грузим хату на титул ребята! Такой кэфф!
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