«Ливерпуль» набрал в этом сезоне 19 очков, проигрывая по ходу матчей. 7.50 на очередную волевую игру

В 10 турах из 18 «Ливерпуль» проигрывал по ходу встречи, поражение случилось только в одной игре – на выезде против «Тоттенхэма» (с двумя удалениями в составе «красных» и отмененным голом Луиса Диаса).

В остальных девяти матчах «Ливерпуль» одержал пять волевых побед, еще четыре матча закончились вничью, в том числе на «Этихаде» против «Манчестер Сити» и дома против «Арсенала». В сумме – 19 набранных очков. Пропускал первым «Ливерпуль» ровно в половине матчей – девяти из 18.

До конца года у «Ливерпуля» запланирован матч против «Бернли», а 1-го января – с «Ньюкаслом».

«Бернли» откроет счет – 3.40.

Волевая победа «Ливерпуля» – 7.50.

«Ньюкасл» откроет счет – 3.10.

Волевая победа «Ливерпуля» – 7.50.

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