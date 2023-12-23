«Рома» не побеждает «Наполи» больше 4-х лет. Неудачная серия прервется за 3.10

«Рома» примет «Наполи» в рамках 17-го тура Серии А.

Римский клуб не побеждает «Наполи» с ноября 2019 года. После этого было 7 личных встреч, в 5 из которых победили неаполитанцы.

«Рома» – андердог сегодняшней встречи за 3.10. Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 2.60, на ничью – за 3.20.

Игра пройдет 23 декабря и начнется в 22:45 мск.

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