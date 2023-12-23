«Атлетико» оступился с «Хетафе» и прервал 20-матчевую домашнюю победную серию. Новая начнется с «Севильей» за 1.55
«Атлетико» примет «Севилью» в перенесенном матче 4-го тура чемпионата Испании.
Во вторник мадридский клуб сенсационно сыграл вничью с «Хетафе» (3:3) – прервалась 20-матчевая победная серия на своем поле.
С «Севильей» может начаться новая победная серия «Атлетико». Букмекеры считают мадридцев явными фаворитами встречи за 1.55. На ничью дают коэффициент 4.60, на победу гостей – 6.20.
Игра состоится 23 декабря и начнется в 18:15 мск.
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