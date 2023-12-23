«МЮ» опустится на 8-е место, если проиграет «Вест Хэму». Букмекеры считают, что лондонцы победят

«Вест Хэм» примет «Манчестер Юнайтед» в рамках 18-го тура чемпионата Англии.

«МЮ» в последних четырех матчах одержал лишь одну победу. В случае поражения в сегодняшней игре команда опустится на 8-ю строчку в турнирной таблице АПЛ.

«Вест Хэм» идет небольшим фаворитом встречи – букмекеры дают на победу лондонцев коэффициент 2.60. Победа «Юнайтед» оценивается в 2.70.

Матч состоится 23 декабря и начнется в 15:30 мск.

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