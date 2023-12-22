OLIMPBET x Бокс на Волге – Россия примет кубинских спортсменов

24 декабря в Самаре, во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого пройдет международная матчевая встреча по боксу между командами России и Кубы. OLIMPBET – генеральный партнер турнира.

На сайте БК уже открыта линия на все бои ивента. Главный бой вечера – противостояние бронзового призера чемпионата России-2023 Сергея Слободяна и двукратного олимпийского чемпиона, пятикратного чемпиона мира Хулио Сезара ла Круза. Сергей – фаворит, на него можно поставить с коэффициентом 1.70. Если веришь в победу кубинца, можно рискнуть с коэффициентом 2.20. Все поединки пройдут по формуле: четыре раунда по три минуты.

А всем новым клиентам OLIMPBET дарит бесплатную ставку в 500 рублей при регистрации с промокодом BOXING, а также страхует первое пари – вернет его сумму до 10 000 рублей в случае поражения.