Суперкомпьютер Opta поднял чемпионство «Реала» до 91,8% после осечки «Жироны». Шансы «Барсы» на титул – 1,7%

Суперкомпьютер Opta обновил свой прогноз на итоги чемпионата Испании.

«Жирона» после осечки в матче с «Бетисом» (1:1) перестала быть единоличным лидером Ла Лиги и делит первую строчку с «Реалом».

Шансы мадридского клуба на чемпионство по версии суперкомпьютера увеличились с 86% до 91,8%. Победа «Жироны» опустилась с 6% до 4%.

Чемпионство «Барселоны», идущей на третье месте, оценивается еще ниже – в 1,7%.

Топ-5 претендентов на победу в Ла Лиги по версии Opta:

1. «Реал» – 91,8%

2. «Жирона» – 4%

3. «Атлетико» – 2,2%

4. «Барселона» – 1,7%

5. «Реал Сосьедад» – 0,1%

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Как ставили на Суперлигу в те дни, пока она не развалилась: 4.00 за запуск до 2023-го, 6.00 – на исключение англичан из АПЛ