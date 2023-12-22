Суперкомпьютер Opta поднял чемпионство «Реала» до 91,8% после осечки «Жироны». Шансы «Барсы» на титул – 1,7%
Суперкомпьютер Opta обновил свой прогноз на итоги чемпионата Испании.
«Жирона» после осечки в матче с «Бетисом» (1:1) перестала быть единоличным лидером Ла Лиги и делит первую строчку с «Реалом».
Шансы мадридского клуба на чемпионство по версии суперкомпьютера увеличились с 86% до 91,8%. Победа «Жироны» опустилась с 6% до 4%.
Чемпионство «Барселоны», идущей на третье месте, оценивается еще ниже – в 1,7%.
Топ-5 претендентов на победу в Ла Лиги по версии Opta:
1. «Реал» – 91,8%
2. «Жирона» – 4%
3. «Атлетико» – 2,2%
4. «Барселона» – 1,7%
5. «Реал Сосьедад» – 0,1%
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