Суперкомпьютер Opta поднял чемпионство «Реала» до 91,8% после осечки «Жироны». Шансы «Барсы» на титул – 1,7%

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Реал Сосьедад Ла Лига Ставки на спорт Жирона Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Суперкомпьютер Opta обновил свой прогноз на итоги чемпионата Испании.

«Жирона» после осечки в матче с «Бетисом» (1:1) перестала быть единоличным лидером Ла Лиги и делит первую строчку с «Реалом».

Шансы мадридского клуба на чемпионство по версии суперкомпьютера увеличились с 86% до 91,8%. Победа «Жироны» опустилась с 6% до 4%.

Чемпионство «Барселоны», идущей на третье месте, оценивается еще ниже – в 1,7%.

Топ-5 претендентов на победу в Ла Лиги по версии Opta:

1. «Реал» – 91,8%

2. «Жирона» – 4%

3. «Атлетико» – 2,2%

4. «Барселона» – 1,7%

5. «Реал Сосьедад» – 0,1%

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Как ставили на Суперлигу в те дни, пока она не развалилась: 4.00 за запуск до 2023-го, 6.00 – на исключение англичан из АПЛ

6 комментариев
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не знал что 7 очков после неполного 1но круга это 91+% чемпионства
+4
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+4
я бы не был так уверен в этом
+3
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+3
С компьютером можно согласиться! Вполне реальный прогноз.
+1
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Болельщик Реала, но всё-таки не понимаю, как у Барселоны меньше 2%. Над ними можно много и долго смеяться, издеваться за их послематчевые речи и оправдания. Хави явно головой тронулся, но это ладно. У них действительно реализация ужасная, если начнут хотя бы половину из созданного забивать, то они явно более серьезный конкурент для Мадрида. При условии травм у сливочных, там от игры к игре ситуация лучше не становится, а только хуже. А Жирона. Ну, я думаю, что всё-таки не протянут по весне. Будет ключевой отрезок и скажется короткая скамейка, опыт. Поэтому, я верь в привычную тройку Барселона, Реал, Атлетико (без указания мест).
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... шансы у Мадрида и барсиков 50/50.
Грядет январь. Традиционное время спада у РМ.
7 очков отрыва это пыль. Весь второй круг впереди.
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Ответ Никита Гарин
Болельщик Реала, но всё-таки не понимаю, как у Барселоны меньше 2%. Над ними можно много и долго смеяться, издеваться за их послематчевые речи и оправдания. Хави явно головой тронулся, но это ладно. У них действительно реализация ужасная, если начнут хотя бы половину из созданного забивать, то они явно более серьезный конкурент для Мадрида. При условии травм у сливочных, там от игры к игре ситуация лучше не становится, а только хуже. А Жирона. Ну, я думаю, что всё-таки не протянут по весне. Будет ключевой отрезок и скажется короткая скамейка, опыт. Поэтому, я верь в привычную тройку Барселона, Реал, Атлетико (без указания мест).
По моему они не учитывают еще и то что последние 7 сезонов Реал терял 72% очков в Феврале - Марте. То есть так называемый спад, и у Реала он приходиться на начало весны.
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