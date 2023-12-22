«Эпоха победителей» — Виктор Гусев о последнем великом «МЮ» в программе «Улица Гусева» на канале «Суперлига»

«Улица Гусева» — программа о звёздах мирового футбола комментатора и амбассадора «Лиги Ставок» Виктора Гусева.

На YouTube-канале «Суперлига» вышел новый выпуск программы «Улица Гусева». На этот раз речь пойдет о легендарном клубе— «Манчестер Юнайтед». Виктор Гусев расскажет о том самом «МЮ», которым руководил Алекс Фергюсон.

В 2023 году исполнилось десять лет с тех пор, как сэр Алекс покинул пост главного тренера «Красных дьяволов». А ещё — пятнадцать лет со дня победы «МЮ» в московском финале Лиги чемпионов.

Виктор Гусев расскажет о последнем великом «Ман Юнайтед», за который играли Эдвин ван дер Сар, Неманья Видич, Майкл Кэррик, Криштиану Роналду, Уэйн Руни и многие другие звёзды футбола.

Полный выпуск по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=Ldp_HBrketU