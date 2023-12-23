«Ливерпуль» – «Арсенал»: 60% бетторов БЕТСИТИ ставят на победу мерсисайдцев

23 декабря в матче 18-го тура АПЛ встретятся лидеры сезона – «Ливерпуль» и «Арсенал». Игра состоится на стадионе «Энфилд» и начнется в 20:30.

После 17 туров «Арсенал» возглавляет таблицу чемпионата Англии, в активе лондонцев 39 очков. «Ливерпуль» с 38 баллами находится на второй строчке.

Мерсисайдцы выиграли семь из восьми домашних матчей сезона. Единственную осечку команда Юргена Клоппа допустила в прошлый уик-энд, не сумев победить «Ман Юнайтед» (0:0).

«Арсенал» выиграл пять из шести последних матчей в АПЛ. При этом коллектив Микеля Артеты победил только в двух выездных встречах из предыдущих пяти.

Пять из шести последних очных игр на «Энфилде» в рамках чемпионата Англии завершились победой хозяев. В прошлом сезоне на домашней арене «Ливерпуля» команды сыграли вничью 2:2.

Аналитики БЕТСИТИ считают команду Клоппа фаворитом предстоящей встречи. На П1 можно поставить с коэффициентом 2.45. Успех гостей оценивается в 2.90, на ничейный исход предлагается 3.70.

Игроки БЕТСИТИ уверены в победе «Ливерпуля». На П1 поставили 60% бетторов. 15% выбрали для ставки выигрыш «Арсенала», еще 25% считают, что встреча завершится вничью.

Поставь на матч в БЕТСИТИ с беспроигрышной ставкой до 3 000 ₽