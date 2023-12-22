«Астон Вилла» станет рождественским чемпионом АПЛ, если победит «Шеффилд», а «Ливерпуль» и «Арсенал» сыграют вничью

«Астон Вилла» встретится с «Шеффилд Юнайтед» в 18-м туре АПЛ.

Команда Унаи Эмери станет рождественским чемпионом Англии, если победит в сегодняшнем матче, а «Арсенал» и «Ливерпуль» завтра сыграют вничью.

Поставить на победу «Виллы» над «Шеффилдом» можно за 1.25, на ничью в матче «Арсенал» – «Ливерпуль» – за 3.70. Суммарный коэффициент – 4.63.

Игра «Астон Вилла» – «Шеффилд» состоится 22 декабря и начнется в 23:00 мск.

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Как ставили на Суперлигу в те дни, пока она не развалилась: 4.00 за запуск до 2023-го, 6.00 – на исключение англичан из АПЛ