«Астон Вилла» станет рождественским чемпионом АПЛ, если победит «Шеффилд», а «Ливерпуль» и «Арсенал» сыграют вничью
«Астон Вилла» встретится с «Шеффилд Юнайтед» в 18-м туре АПЛ.
Команда Унаи Эмери станет рождественским чемпионом Англии, если победит в сегодняшнем матче, а «Арсенал» и «Ливерпуль» завтра сыграют вничью.
Поставить на победу «Виллы» над «Шеффилдом» можно за 1.25, на ничью в матче «Арсенал» – «Ливерпуль» – за 3.70. Суммарный коэффициент – 4.63.
Игра «Астон Вилла» – «Шеффилд» состоится 22 декабря и начнется в 23:00 мск.
Как ставили на Суперлигу в те дни, пока она не развалилась: 4.00 за запуск до 2023-го, 6.00 – на исключение англичан из АПЛ
ещё например Вилла станет рождественским чемпионом (признаться, первый раз слышу, чтобы кто-то в Англии уделял этому какое-то значение), если выиграет +7, а Ливерпуль +1, ну и так далее
а ещё если сами выиграют, а в Ливерпуле пойдёт снег и матч перенесут
Скорее может выясниться, что АПЛ давно вышла на след сомнительного трансфера Коутиньо и все офшорные махинации Ливерпуля с прошлым управлением Барсы, а также ставки владельцев Арсенала в прошлом сезоне на то, что клуб не возьмёт титул, после чего их всех оштрафуют, и Вилла выйдет на первое место, проиграв Шеффилду