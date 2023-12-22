«Астон Вилла» станет рождественским чемпионом АПЛ, если победит «Шеффилд», а «Ливерпуль» и «Арсенал» сыграют вничью

Теги Ливерпуль Шеффилд Юнайтед Астон Вилла премьер-лига Англия Арсенал Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

«Астон Вилла» встретится с «Шеффилд Юнайтед» в 18-м туре АПЛ.

Команда Унаи Эмери станет рождественским чемпионом Англии, если победит в сегодняшнем матче, а «Арсенал» и «Ливерпуль» завтра сыграют вничью.

Поставить на победу «Виллы» над «Шеффилдом» можно за 1.25, на ничью в матче «Арсенал» – «Ливерпуль» – за 3.70. Суммарный коэффициент – 4.63.

Игра «Астон Вилла» – «Шеффилд» состоится 22 декабря и начнется в 23:00 мск.

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Как ставили на Суперлигу в те дни, пока она не развалилась: 4.00 за запуск до 2023-го, 6.00 – на исключение англичан из АПЛ

6 комментариев
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Гуд ибнинг
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слабая аналитика
ещё например Вилла станет рождественским чемпионом (признаться, первый раз слышу, чтобы кто-то в Англии уделял этому какое-то значение), если выиграет +7, а Ливерпуль +1, ну и так далее
а ещё если сами выиграют, а в Ливерпуле пойдёт снег и матч перенесут
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Вот так, 115 причин, в связи с чем СК взяли паузу и в чемпионате сразу интрига)
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При условии, что Ливерпуль кажется удерживает за собой топовый «рекорд» по количеству рождественских чемпионств, которые потом не конвертировались в настоящее чемпионство, то хз насколько ценно это достижение😂
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Ответ Under
слабая аналитика ещё например Вилла станет рождественским чемпионом (признаться, первый раз слышу, чтобы кто-то в Англии уделял этому какое-то значение), если выиграет +7, а Ливерпуль +1, ну и так далее а ещё если сами выиграют, а в Ливерпуле пойдёт снег и матч перенесут
90% «рождественских» чемпионов становятся просто чемпионами.
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Ответ Under
слабая аналитика ещё например Вилла станет рождественским чемпионом (признаться, первый раз слышу, чтобы кто-то в Англии уделял этому какое-то значение), если выиграет +7, а Ливерпуль +1, ну и так далее а ещё если сами выиграют, а в Ливерпуле пойдёт снег и матч перенесут
Ну это уже из ряда фантастики
Скорее может выясниться, что АПЛ давно вышла на след сомнительного трансфера Коутиньо и все офшорные махинации Ливерпуля с прошлым управлением Барсы, а также ставки владельцев Арсенала в прошлом сезоне на то, что клуб не возьмёт титул, после чего их всех оштрафуют, и Вилла выйдет на первое место, проиграв Шеффилду
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