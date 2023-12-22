Овечкин прервал 14-матчевую серию без голов. Букмекеры не изменили коэффициенты на падение рекорда Гретцки

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Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (3:2, ОТ).

Нападающий «Вашингтона» забросил решающую шайбу в овертайме и прервал свою антирекордную 14-матчевую безголевую серию.

Овечкин набрал 20 (6+14) очков в 30 матчах сезона. 38-летний россиянин отстает от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ на 66 голов.

БК «Тенниси» по-прежнему дает 1.85 на то, что Овечкин побьет рекорд канадца. С таким же коэффициентом можно поставить на то, что капитан «Вашингтона» не превзойдет достижение Гретцки.

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