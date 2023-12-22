«Аякс» проиграл в кубке «Херкулесу» из 4-го дивизиона. Перед игрой на любительский клуб давали 67.00

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«Аякс» уступил «Херкулесу» (2:3) в 1/16 финала Кубка Нидерландов.

Любительский футбольный клуб из 4-го по силе дивизиона Нидерландов перед игрой шел явным аутсайдером с коэффициентом 67.00.

«Аякс» впервые в истории вылетел из Кубка Нидерландов, проиграв любительскому клубу. «Херкулес» забил победный мяч на 93-й минуте.

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2 комментария
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67 Хаг
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Любительский клуб ... с 1882го года. сильно конечно
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