«Аякс» проиграл в кубке «Херкулесу» из 4-го дивизиона. Перед игрой на любительский клуб давали 67.00
«Аякс» уступил «Херкулесу» (2:3) в 1/16 финала Кубка Нидерландов.
Любительский футбольный клуб из 4-го по силе дивизиона Нидерландов перед игрой шел явным аутсайдером с коэффициентом 67.00.
«Аякс» впервые в истории вылетел из Кубка Нидерландов, проиграв любительскому клубу. «Херкулес» забил победный мяч на 93-й минуте.
Как ставили на Суперлигу в те дни, пока она не развалилась: 4.00 за запуск до 2023-го, 6.00 – на исключение англичан из АПЛ