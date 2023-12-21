BetBoom Елка Желаний: BetBoom и ФК «Динамо» исполнят новогодние мечты

Букмекерская компания BetBoom совместно с футбольным клубом «Динамо-Москва» запускают новогоднюю акцию «BetBoom Елка Желаний». До 5 января отправляй письмо Деду Морозу и жди, когда твое желание исполнится.

Письмо можно отправить через специальный волшебный ящик, который находится в «BetBoom Дом Динамо» по адресу: г. Москва, Красная Площадь, 3. Заранее проверь регистрацию в приложении BetBoom, без нее желание не исполнится.

13 января BetBoom и «Динамо» выберут самые интересные желания и осуществят их!

«Новый год — прекрасный семейный праздник, в который хочется исполнять мечты. Мы вместе с нашим партнером ФК «Динамо» будем рады исполнить самые необычные и заветные желания. Ждем всех в «BetBoom Дом Динамо» на праздниках!» — заместитель директора по маркетингу BetBoom Михаил Артемьев.

В акции могут принимать участие только лица достигшие 18-летнего возраста.

Не ограничивай себя, пиши все, о чем так долго мечтал, и, возможно, именно ты станешь тем самым счастливчиком!