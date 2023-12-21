Надаль заявил о возобновлении карьеры. 3.55 – выиграет хотя бы один турнир ATP в 2024-м

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Рафаэль Надаль в начале декабря сообщил, что вернется в тур в 2024 году.

«Скорее всего, это будет мой последний год, и я хочу наслаждаться каждым турниром», – сказал Надаль.

Испанец не выходил на корт почти год – с января 2023 года. «Тенниси» предлагает поставить на то, что Надаль выиграет хотя бы один турнир ATP в 2024-м и дает на это коэффициент 3.55.

Уже известно, что испанец сыграет минимум на двух турнирах – в Брисбене в январе и в Барселоне в апреле.

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