«Нефтехимик» и PARI показали форму с альтернативным логотипом клуба. На нем безумный волк и «ауф»

Теги Нефтехимик КХЛ Ставки на спорт Ставки на хоккей Ставки на сегодня Ставки

Букмекер PARI создал разминочную форму «Нефтехимика» с новым логотипом.

Художник Полина Стриж изобразила на нем безумного волка и междометие «ауф». Так обычно выражают восхищение чем-либо.

«Хочешь сделать ауфигенно ― делай! А не можешь ― смотри, как делают другие, и кусай локти от зависти.

Креативные парни из PARI и художник Полина Стриж, которая рисует исключительно волков, напряглись и выдали настоящий пацанский лого для своих братьев из «Нефтехимика». Первым джерси с новой эмблемой примерил защитник «волков» из Нижнекамска Лукаш Клок.

«Фантастика», ― такой длиннющей цитатой отозвался Лукаш на просьбу прокомментировать свежайший лого», – сообщил букмекер.

23 декабря хоккеисты «Нефтехимика» выйдут в новых джерси на раскатку перед матчем с московским «Динамо».

«Если болельщикам понравится, мы увидим эти джерси уже в игре КХЛ», – сообщили в PARI.

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3 комментария
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Ну и лого...
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Для игр в праздники в самый раз.
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А если изменить серый и синий на красный, то и Куньлуню подойдёт. Мне кажется ужасный лого...
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