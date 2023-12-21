«Жирона» уйдет на рождественскую паузу лидером Ла Лиги, если победит «Бетис». Клуб идет аутсайдером

«Бетис» примет «Жирону» в 18-м туре Ла Лиги.

«Жирона» идет аутсайдером встречи с коэффициентом 2.80, хотя лидирует в турнирной таблице чемпионата. Победа хозяева оценивается коэффициентом 2.60, ничья – за 3.50.

Гости в случае победы уйдут на рождественскую паузу лидерами чемпионата Испании. Сейчас «Жирона» опережает идущий вторым «Реал» на два очка.

Матч состоится 21 декабря и начнется в 21:00 мск.

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