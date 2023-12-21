«Алавес» – «Реал» Мадрид: смотреть онлайн трансляцию матча Ла Лиги в Казахстане

Даже после разгрома «Вильярреала» (4:1) «Реал» остался на втором месте и уступает «Жироне» 2 очка. Королевский клуб собирается подарить болельщикам на Рождество победу над «Алавесом». Матч заключительного тура чемпионата Испании в 2023 году в прямом эфире покажет букмекерская компания FONBET.

Прямая трансляция «Алавес» – «Реал» в Казахстане

Стартовый свисток арбитра прозвучит на стадионе «Мендисорроса» 22 декабря в 2:30 по Астане, в ночь с четверга на пятницу. Посмотреть матч «Алавес» – «Реал» бесплатно можно будет на сайте и в приложении FONBET.

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«Алавес»



«Алавес» вернулся в Ла Лигу летом и собирается задержаться в элите. После 17 туров команда Луиса Гарсии Пласы идет на 13-м месте. Но за месяц клуб из Витории всего раз выиграл в чемпионате, а в двух предыдущих турах уступил «Лас-Пальмасу» (0:1) и «Жироне» (0:3).

Эксперты FONBET не верят, что «Алавес» сумеет одолеть фаворита – коэффициент на победу хозяев 5.80, и даже ничья оценивается в 4.20.

«Реал»



Королевский клуб продолжает погоню за «Жироной» и отстает от лидера всего на 2 очка. «Реал» без потерь прошел групповой этап Лиги чемпионов, а в чемпионате Испании выиграл 4 из 5 последних матчей. На прошлых выходных подопечные Карло Анчелотти разгромили «Вильярреал» (4:1) и теперь намерены увезти три очка из Страны Басков.

Победа «Реала» над «Алавесом» идет в Линии FONBET за 1.55. На то, что мадридцы выиграют всухую, можно поставить с коэффициентом 2.70.

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