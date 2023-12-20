Левандовски не забил «Альмерии» – у него 1 гол в 7 матчах. Букмекеры не верят, что он выиграет «Золотую бутсу» Ла Лиги

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«Барселона» обыграла «Альмерию» (3:2) в 18-м туре чемпионата Испании.

35-летний поляк на забил в третьей игре подряд. У него лишь один гол в 7 последних матчах за «Барселону». В сезоне Ла Лиги нападающий забил 8 мячей в 16 играх.

Если до старта чемпионата Левандовски шел явным фаворитом бомбардирской гонки за 1.55, то сейчас котируется за 2.75.

Лидером стал Джуд Беллингем (2.00), у которого 13 голов в 15 матчах.

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13 комментариев
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Дело даже не в игре команды (который вообще нет), а в том что под руководством Чави никто из игроков не прогрессирует, а наоборот. Руководству надо делать выводы
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Ответ brno2020
Он бы выиграл её сегодня, если использовал все возможности которые для него создали!
Из всех 9 за последние 20 лет именно Левандовски находился в самых тепличных условиях. Причем с диким отрывом
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Он бы выиграл её сегодня, если использовал все возможности которые для него создали!
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левандовски просто ноль,,аут из команды
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да и фиг с ним
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Как вашингтонской забиваки не хватает пустых ворот, так и польскому бревну нужна срочно пенка и желательно не одна.
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Плюсуем кто щас вспомнил Абомеянга.
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Комментарий удален модератором
Легенда!
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Лева в плохой форме. сегодня, во втором тайме, в подыгрыше несколько раз сыграл неплохо но в целом он в плохой форме. вот только, почему его не меняют?! ладно, пусть выходит на старте, зная трусость Хави, это можно понять, но почему его НЕ МЕНЯЮТ по ходу матча?! Ферран пусть и слабее в реализации но моменты создает как давая передачи так и открываясь находя свободные зоны у штрафной кипера, он и в подыгрыше он просто на голову лучше поляка. я вот жду Роке, но не боюсь, трусость Хави сыграет свою роль и Лева продолжит быть основным, а РОке сдуется на скамейке.
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Ответ Сикарио
Комментарий удален модератором
причём здесь ты ?
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Ответ simo
Дело даже не в игре команды (который вообще нет), а в том что под руководством Чави никто из игроков не прогрессирует, а наоборот. Руководству надо делать выводы
выод один избавиться от Хави
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