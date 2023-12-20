Левандовски не забил «Альмерии» – у него 1 гол в 7 матчах. Букмекеры не верят, что он выиграет «Золотую бутсу» Ла Лиги

«Барселона» обыграла «Альмерию» (3:2) в 18-м туре чемпионата Испании.

35-летний поляк на забил в третьей игре подряд. У него лишь один гол в 7 последних матчах за «Барселону». В сезоне Ла Лиги нападающий забил 8 мячей в 16 играх.

Если до старта чемпионата Левандовски шел явным фаворитом бомбардирской гонки за 1.55, то сейчас котируется за 2.75.

Лидером стал Джуд Беллингем (2.00), у которого 13 голов в 15 матчах.

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