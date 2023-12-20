«Ливерпуль» – фаворит Кубка английской лиги у букмекеров. Сегодня четвертьфинал с «Вест Хэмом»

«Ливерпуль» примет «Вест Хэм» в 1/4 финала Кубка английской лиги.

Команда Юргена Клоппа считается главным фаворитом турнира у букмекеров. Самый титулованный клуб в истории Кубка английской лиги выиграет трофей в юбилейный 10-й раз с коэффициентом 2.35.

«Челси» – главный конкурент «Ливерпуля» за 2.60. Далее идут «Фулхэм» (6.90) и сегодняшний соперник мерсисайдцев – «Вест Хэм» (9.85).

Матч состоится 20 декабря и начнется в 23:00 мск.

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