Миранчук сделал результативное действие в 3 матчах подряд. Вернулись тоталы на его голы и ассисты в Серии А

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Алексей Миранчук забил гол и отдал два ассиста в трех последних матчах за «Аталанту».

Россиянин не уходит с поля без результативных действий три игры подряд, хотя дважды появлялся на поле после 80-й минуты.

Букмекер БЕТСИТИ вернул линию на результативность полузащитника в сезоне Серии А. На тотал голов больше 2,5 дают коэффициент 2.90, на такой же тотал ассистов – 2.40.

В активе Миранчука гол и голевая передача в 7 матчах чемпионата Италии. Он лишь дважды выходил в стартовом составе.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Миранчук дождался: 🤝 три результативных действия подряд в «Аталанте» 🤝 открытие линии на сезон. Тотал установлен на 2,5

1 комментарий
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Аталанте надо его продавать, если будет хоть какое-то предложение. Иначе его опять усадят на лавку, и он будет никому не нужен
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