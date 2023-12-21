БК «Марафон» — генеральный партнер ACA 168

Чемпионский бой, три путёвки в гран-при и по-настоящему звёздный кард – 24 декабря в Москве состоится заключительный в 2023 году турнир АСА. Генеральный партнёр лиги, букмекерская контора «Марафон», приготовила множество сюрпризов, активностей и розыгрышей для любителей единоборств.

По итогам турнира «Марафон» вручит одному из бойцов сертификат на 100 000 рублей за лучшее выступление вечера. Претендентов на щедрый бонус достаточно: в главном поединке третий номер полусреднего веса Альберт «Эйнштейн» Туменов попробует отнять титул у действующего чемпиона Устармагомеда Гаджидаудова. Зрелищный поединок готовы выдать и одни из лучших грепплеров организации – Али «Халк» Багов и Артём Резников.

На эти и все другие бои карда ACA 168 букмекерская контора «Марафон» предлагает расширенную линию и повышенные коэффициенты.

Гости «ЦСКА Арены» смогут проверить силу своего удара и попробовать выиграть перчатки с автографом Альберта Туменова, лимитированный мерч и другие ценные призы от БК.

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