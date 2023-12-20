Клиент BetBoom собрал экспресс на 15 000 рублей и заработал свыше 1 300 000

Для одного клиента BetBoom зима началась весьма успешно. Он выиграл 1 352 542 рубля, поставив 15 000 рублей. Беттор собрал экспресс с коэффициентом 90.17. Клиент добился такого внушительного кэфа, поскольку не боялся рисковать. Например, сразу четыре из шести коэффициентов в экспрессе были больше 2,00. Ему удалось предсказать победителей в основное время в шести футбольных матчах!

Очень эмоциональным в купоне был матч 18-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Уралом». Беттор сделал не совсем обычную ставку. Он предположил, что победу одержат хозяева, а также тотал мячей будет больше 1,5. Первый гол был забит «Локомотивом» на 18-й минуте. Второй мяч от столичной команды пришлось ждать до конца игры. Лишь в добавленное время второй половины игры был забит необходимый беттору второй гол. Примечательно, что оба гола в составе железнодорожников забили защитники. Ставка клиента BetBoom зашла.

В начале марта «Локомотив» сойдется с «Динамо». Успех железнодорожников оценивается в линии BetBoom 2.91, а победа противника оценивается коэффициентом 2.36.

Нервным матчем был «Хетафе» с «Валенсией» в рамках 16-го тура испанской Премьер-лиги. Беттор предсказал победу хозяев, но единственный мяч был забит на 87-й минуте игры. Соит отметить, что силы под конец игры были не совсем равны. Футболисты «Хетафе» доигрывали поединок вдесятером, а гости — вдевятером. Уже 19 декабря «Хетафе» сойдется с «Атлетико». В линии BetBoom победа «Хетафе» оценивается коэффициентом 8.4, в то время как у «Атлетико» — 1.41.

Напомним, что в BetBoom проходит акция «Экспресс дня». Каждый день букмекер предлагает 5 новых экспрессов, итоговый коэффициент которых умножается на 1,15. Подробности по ссылке https://betboom.ru/actions/dayexpress.