Вечер единоборств в OLIMPBET Lounge. Приходи смотреть бои в хорошей компании

В субботу, 23 декабря, в OLIMPBET Lounge состоится вечер единоборств. На большом экране можно будет посмотреть трансляцию стадионного турнира Top Dog 26 и боя амбассадора OLIMPBET Дмитрия Бивола, в котором он проведет защиту пояса WBA в полутяжелом весе.

На арене УСК «Крылья Советов» в Москве состоится последний в этом году стадионный турнир. В главном бою вечера встретятся две звезды лиги — Сергей «Кратос» Калинин и Тимур «Доктор» Акаимов. Зарядить на своего фаворита можно уже сейчас — OLIMPBET открыл линию на все бои турнира.

Сразу после окончания трансляции из Москвы, начнется прямой эфир из Саудовской Аравии, где амбассадор OLIMPBET будет защищать титул чемпиона мира по версии WBA. Его соперник — британец Линдон Артур. Этот бой тоже есть в линии БК.

Присоединяйся к любителям единоборств, и проведи вечер в мекке спортивных трансляций — OLIMPBET Lounge. Исключительный сервис, большой экран с профессиональным звуком, зона караоке, обновленное меню — все это ждет каждого, кто придет в субботу на вечер единоборств в OLIMPBET Lounge.

Резерв столов по телефону: +7 (495) 532 32 42

Адрес: Новый Арбат, 21