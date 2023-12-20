У Левандовского всего 1 гол в 6 матчах. Букмекеры уверены, что он забьет «Альмерии»

Теги Барселона Ла Лига Альмерия Ставки на спорт Роберт Левандовски Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

«Барселона» встретится с «Альмерией» в 18-м туре чемпионата Испании.

Нападающий каталонского клуба Роберт Левандовски забил всего один мяч в 6 последних матчах.

Букмекеры считают, что польский форвард прервет неудачную серию и отличится в сегодняшней игре. На гол Левандовского дают 1.37, на отсутствие – 2.85.

Встреча состоится 20 декабря и начнется в 21:00 мск.

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6 комментариев
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ну да, 20-ой команде Ла Лиги он та забьет😏
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Забьёт так забьёт.
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Это не в Баварке Дармштадам и Бохумам замыкать
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Я уверен что Кейн не забьет Дормштадт-98
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Ответ Murtynya
ну да, 20-ой команде Ла Лиги он та забьет😏
Сразу Секса-трик и покажет Биллингему кто тут хозяин 🤣
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