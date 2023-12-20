У Левандовского всего 1 гол в 6 матчах. Букмекеры уверены, что он забьет «Альмерии»

«Барселона» встретится с «Альмерией» в 18-м туре чемпионата Испании.

Нападающий каталонского клуба Роберт Левандовски забил всего один мяч в 6 последних матчах.

Букмекеры считают, что польский форвард прервет неудачную серию и отличится в сегодняшней игре. На гол Левандовского дают 1.37, на отсутствие – 2.85.

Встреча состоится 20 декабря и начнется в 21:00 мск.

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