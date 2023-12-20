«Байер» станет зимним чемпионом Бундеслиги, если победит «Бохум». У клуба 0 поражений в сезоне

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«Байер» примет «Бохум» в 16-м туре чемпионата Германии.

Клуб из Леверкузена лидирует в лиге, набрав 39 очков в 15 турах. У «Байера» 12 побед и ни одного поражения в этом сезоне.

Хозяева в случае победы над «Бохумом» станут зимними чемпионами Бундеслиги. Букмекеры уверены в победе «Байера» – поставить можно за 1.18. Непоражение гостей идет за 5.30.

Матч состоится 20 декабря и начнется в 22:30 мск.

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