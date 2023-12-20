«Ман Сити» близок к новому трофею. Англичане – явные фавориты финала КЧМ с «Флуминенсе»

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«Манчестер Сити» разгромил «Ураву» (3:0) в полуфинале клубного чемпионата мира.

Английский клуб сыграет в финале турнира с «Флуминенсе». Букмекеры уверены в победе «Ман Сити» – на это дают коэффициент 1.15. За 5.90 можно поставить на то, что титул возьмет бразильский клуб.

«Сити» еще ни разу в истории не выигрывал клубный чемпионат мира.

Матч пройдет 22 декабря и начнется в 21:00 мск.

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