«Ман Сити» близок к новому трофею. Англичане – явные фавориты финала КЧМ с «Флуминенсе»

«Манчестер Сити» разгромил «Ураву» (3:0) в полуфинале клубного чемпионата мира.

Английский клуб сыграет в финале турнира с «Флуминенсе». Букмекеры уверены в победе «Ман Сити» – на это дают коэффициент 1.15. За 5.90 можно поставить на то, что титул возьмет бразильский клуб.

«Сити» еще ни разу в истории не выигрывал клубный чемпионат мира.

Матч пройдет 22 декабря и начнется в 21:00 мск.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Клубный ЧМ – без сюрпризов. Почему «Сити» должен легко его взять