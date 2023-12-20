«Спартак» стал самой популярной командой: BetBoom подвел итоги первой половины сезона РПЛ 23/24

Пока Российская Премьер-Лига ушла на заслуженные каникулы, букмекерская компания BetBoom подвела промежуточные итоги и представила самые популярные команды среди пользователей для ставок.

Так лидерами среди пользователей BetBoom стали:

Спартак — 8.64% Зенит — 8.32% ЦСКА — 7.28% Краснодар — 7.25% Динамо — 6.65%

Самый крупный выигрыш забрал пользователь BetBoom после ставки на игру «Факела» в матче против «Н. Новгорода». Сумма выигрыша составила 4 560 000 рублей.

Наибольший коэффициент на события РПЛ смог поймать клиент компании, составив экспресс из 10 событий. Общий коэффициент составил 4075,87 и принес беттору 611 380 рублей.

Наиболее популярными матчами по количеству ставок стали:

«Зенит»– «Краснодар» «Спартак» – «Зенит» «Зенит» – «Ахмат» «Спартак» – «Ахмат» «Урал» – «Спартак»

Интересно, что около 67,3% ставок были сделаны в режиме лайв, а самой удачной для пользователей BetBoom стала встреча «Краснодар» – «Ростов», которая завершилась со счетом 3:2.