«Спартак» стал самой популярной командой: BetBoom подвел итоги первой половины сезона РПЛ 23/24
Пока Российская Премьер-Лига ушла на заслуженные каникулы, букмекерская компания BetBoom подвела промежуточные итоги и представила самые популярные команды среди пользователей для ставок.
Так лидерами среди пользователей BetBoom стали:
- Спартак — 8.64%
- Зенит — 8.32%
- ЦСКА — 7.28%
- Краснодар — 7.25%
- Динамо — 6.65%
Самый крупный выигрыш забрал пользователь BetBoom после ставки на игру «Факела» в матче против «Н. Новгорода». Сумма выигрыша составила 4 560 000 рублей.
Наибольший коэффициент на события РПЛ смог поймать клиент компании, составив экспресс из 10 событий. Общий коэффициент составил 4075,87 и принес беттору 611 380 рублей.
Наиболее популярными матчами по количеству ставок стали:
- «Зенит»– «Краснодар»
- «Спартак» – «Зенит»
- «Зенит» – «Ахмат»
- «Спартак» – «Ахмат»
- «Урал» – «Спартак»
Интересно, что около 67,3% ставок были сделаны в режиме лайв, а самой удачной для пользователей BetBoom стала встреча «Краснодар» – «Ростов», которая завершилась со счетом 3:2.