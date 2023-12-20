BetBoom Новогодний кубок: Олег Верещагин обыграл Елену Воробей в нардах

17 декабря в Москве состоялся финал BetBoom Новогоднего кубка по нардам. BetBoom стал генеральным партнером мероприятия. Турнир проводился по длинным нардам и состоял из двух основных этапов. Первый, отборочный, этап был реализован платформе PPNards, второй этап прошел в формате оффлайн и собрал не только профессиональных спортсменов, но и звезд.

Так в медиа-турнире по нардам приняли участие:

Светлана Зейналова — ведущая «Доброго утра» на Первом

Карен Адамян — ведущий Матч ТВ, блогер

Борис Белозеров — знаток ЧГК

Олег Верещагин и Роман Юнусов — шоумены и резиденты Comedy Club

За первое место в звездном турнире поборолись актриса и стендап-комик Елена Воробей и резидент Comedy Club на ТНТ Олег Верещагин. 1 место в турнире по длинным нардам среди медиа-звезд заняла Елена Воробей.

«BetBoom Новогодний кубок — это отличная возможность привлечь внимание к такому необычному и интересному виду спорта. Мы рады стать частью такого масштабного события и поддерживать развитие нард в России», — руководитель отдела спонсорств BetBoom Павел Краснов.

Также состоялись встречи профессионалов. Спортсмены состязались за звание чемпиона и призовой фонд 5 000 000 рублей. Обладателем Новогоднего Кубка Федерации 2023 и 600 тысяч рублей стал Виталий Иглевский!