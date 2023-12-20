OLIMPBET разыграет призы на TOP DOG 26

23 декабря в УСК «Крылья Советов» пройдет очередной стадионный турнир TOP DOG. OLIMPBET открыл линию на бои турнира. Трансляция ивента будет доступна в приложении и на сайте компании.

OLIMPBET разыграет призы среди зрителей на арене. Для участия достаточно пополнить счет, сделать ставку от 1000 рублей на УСК “Крылья Советов” в приложении или на сайте OLIMPBET, показать ее OLIMPBET Girls на мероприятии, получить гарантированный подарок в виде фирменного мерча и специальный купон. Розыгрыш суперпризов — iPhone 14, колонки JBL и Яндекс Станции MAX — пройдет в конце ивента.

В главном бою вечера встретятся две яркие звезды лиги. Сергей «Кратос» Калинин против Тимура «Доктора» Акаимова. Битва на TOP DOG 26 — это реванш. Первый бой остался за «Кратосом». Поставить на него, как и на «Доктора», можно с коэффициентом 1.90.

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