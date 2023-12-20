1,7 трлн долларов в год – объем нелегальных ставок в мире. Легальный рынок в 43 раза меньше (ООН)

Ежегодный объем нелегальных ставок на спорт во всем мире достигает 1,7 триллиона долларов в год, сообщается в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности.

Эта сумма в 43 раза превышает объем легального рынка, который оценивается в районе 40 миллиардов долларов в год.

В докладе отмечено, что постоянно растущая линия осложняет работу правоохранительных органов по пресечению незаконных ставок.

В ООН также обратили внимание на распространение нелегальных онлайн-операторов, использующих криптовалюты для анонимизации своих пользователей.

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